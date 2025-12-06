Universidad de Chile organiza su pretemporada 2026 en medio de dudas sobre continuidad de Álvarez

Universidad de Chile cierra esta tarde su temporada 2025 enfrentando a Deportes Iquique en el norte, duelo clave para definir en qué torneo internacional competirá el próximo año. Sin embargo, la incertidumbre deportiva no solo depende de la tabla: el club tampoco tiene confirmado a su entrenador para 2026 ante la inminente partida de Gustavo Álvarez.

A pesar de ello, la dirigencia de Azul Azul ya comenzó a delinear la pretemporada del próximo año, y una de las principales novedades será el cambio de escenario. Por primera vez en varios años, los azules no trabajarán en Coquimbo, sino que trasladarán su preparación veraniega a la ciudad de Concepción.

En la capital del Biobío, el club quiere aprovechar las instalaciones y la cercanía con rivales de alta convocatoria para organizar una serie de partidos amistosos. La idea central es realizar un cuadrangular que incluya a Deportes Concepción, Colo Colo y Newell’s Old Boys de Argentina, torneo que se transformaría en uno de los eventos estivales más atractivos del fútbol chileno.

Pero no es lo único. La U pretende sumar tres amistosos internacionales adicionales, entre ellos encuentros frente a Racing de Avellaneda, Rosario Central y un último rival argentino aún por confirmar.

La planificación avanza mientras la institución define el reemplazo de Álvarez, cuyo futuro estaría lejos del Centro Deportivo Azul. Aun así, la dirigencia busca asegurar que el plantel comience 2026 con la mayor preparación posible, independiente del técnico que finalmente asuma la conducción del equipo.

PURANOTICIA