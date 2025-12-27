Bendición azul: José Rojas confía en Meneghini para liderar a Universidad de Chile

Cuando todo indica que es solo cuestión de tiempo para que Francisco Meneghini sea confirmado como nuevo entrenador de Universidad de Chile, el técnico recibió un respaldo de peso. José Rojas, uno de los últimos grandes ídolos del club y ex capitán azul, entregó su bendición pública al inminente arribo del estratega nacional.

En conversación con La Tercera, Rojas fue claro en destacar las cualidades del ex DT de O’Higgins. “Es un técnico que tiene su estilo de juego, conoce el medio, a los jugadores y, lo más importante, sabe lo que es la U y lo exigente que es”, afirmó el multicampeón, deseándole “todo el éxito posible” en el desafío que se avecina.

El histórico defensor también tuvo palabras para el saliente entrenador, Gustavo Álvarez, destacando su aporte al club. “Jerarquizó un plantel y volvió a posicionar a la U en el ámbito internacional”, señaló, subrayando que ese trabajo es valioso para una institución que necesita protagonismo constante.

Respecto a la sorpresiva salida del técnico argentino, Rojas evitó entrar en polémicas y llamó a la prudencia. “Uno no tiene la certeza de lo que realmente ha pasado”, sostuvo, agregando que Álvarez tendrá sus razones y que muchas veces desde fuera se desconoce lo que ocurre en la interna de los clubes.

Finalmente, el ex seleccionado nacional apuntó al gran desafío que enfrenta cualquier proceso en la U: volver a competir y ganar títulos. “La U siempre tiene que estar peleando campeonatos, ojalá ganarlos, y estar en torneos internacionales”, remarcó Rojas, enfatizando que la continuidad y los proyectos sólidos son claves en instituciones grandes.

