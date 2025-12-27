The Telegraph ubica a Alexis entre los fichajes más fallidos del United

El fichaje de Alexis Sánchez por el Manchester United en 2018 continúa siendo duramente criticado en Inglaterra, a casi ocho años de su llegada a Old Trafford, donde el delantero chileno no logró cumplir con las altas expectativas generadas.

El “Niño Maravilla” arribó al conjunto mancuniano como una de las grandes figuras de la Premier League, tras brillar con el Arsenal, y además se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados del fútbol inglés, situación que elevó aún más la exigencia sobre su rendimiento.

Bajo este contexto, el prestigioso medio británico The Telegraph incluyó a Alexis Sánchez entre los peores fichajes del Manchester United desde el retiro de Sir Alex Ferguson en 2013, ubicándolo en el puesto 69 de un ranking de 71 jugadores.

El listado solo posiciona por debajo al brasileño Antony, actualmente en el Real Betis de Manuel Pellegrini, y al inglés Jadon Sancho, quien se encuentra cedido en el Aston Villa. El medio recordó además que el Manchester City descartó ficharlo por su elevado salario, mientras que el United avanzó incluso con un recordado video de presentación donde Sánchez tocaba el piano.

Finalmente, The Telegraph calificó su llegada como un “error garrafal”, subrayando que nunca logró asentarse en el club, fue cedido al Inter de Milán tras una temporada y que el United pagó cerca de 9 millones de libras para facilitar su salida, dejando un impacto negativo duradero en la estructura salarial, pese a registrar solo cinco goles y nueve asistencias en 45 partidos.

