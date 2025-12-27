La U prepara amistoso internacional ante Racing y avanza en el retorno de Vargas

Universidad de Chile avanza en la planificación de su pretemporada 2026 y ya tendría prácticamente acordado un amistoso de alto nivel internacional, a la espera de la confirmación oficial de Francisco Meneghini como su nuevo entrenador.

Según informó Marco Escobar, periodista de DSports, el conjunto laico enfrentaría a Racing Club de Avellaneda, uno de los equipos más importantes del fútbol argentino y actual protagonista del escenario continental.

El elenco trasandino llega como semifinalista de la Copa Libertadores 2025 y vigente campeón de la Recopa Sudamericana, lo que convertiría el duelo en una exigente prueba para el plantel azul de cara a la próxima temporada.

El partido se disputaría en el marco de un torneo amistoso que se desarrollaría en la ciudad de Concepción, aunque por ahora no existe una fecha exacta confirmada para la realización del certamen.

Cabe recordar que, además de resolver la llegada de Meneghini, la U también estaría a detalles de concretar el retorno de Eduardo Vargas, movimiento que ilusiona a los hinchas y que podría transformarse en uno de los grandes golpes del mercado para el club de cara a la campaña 2026.

