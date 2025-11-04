Universidad de Chile oficializó la renovación de Javier Altamirano hasta 2028

Aunque todavía no termina la temporada 2025, Universidad de Chile desde hace rato que piensa en la conformación de su plantel de cara a la siguiente campaña.

Es que este martes el cuadro azul confirmó la compra del pase del volante Javier Altamirano, quien estaba cedido desde Estudiantes de La Plata. En ese sentido, el mediocampista renovó contrato con los laicos hasta 2028.

"Javier Altamirano selló su vínculo y es jugador de la U por las próximas tres temporadas", dio a conocer el elenco dirigido por Gustavo Álvarez a través de un comunicado.

En tanto, el futbolista expresó: "Es un orgullo pertenecer ciento por ciento a la institución. Me pone contento cumplir este objetivo que tenía desde principio de año. Estoy muy feliz de seguir acá".

Consignar que durante la presente temporada, Altamirano se convirtió rápidamente en una pieza clave en la oncena de la U, donde lleva 40 partidos disputados con un registro de siete goles y tres asistencias.

PURANOTICIA