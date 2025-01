Universidad de Chile oficializa llegada de goleador: Rodrigo “Tucu” Contreras aterriza en el "Romántico Viajero"

Este sábado, en sus redes sociales, Universidad de Chile hizo oficial la incorporación del delantero argentino Rodrigo Contreras, quien se convirtió en el sexto refuerzo del club para la temporada 2025 (los otros son Julián Alfaro, Gonzalo Montes, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández y Javier Altamirano).

“¡Bienvenido, goleador! Tras una gran temporada en Everton, Rodrigo “Tucu” Contreras es oficialmente jugador del Romántico Viajero”, señala el comunicado.

En las redes también están las primeras declaraciones del nuevo jugador azul de 29 años que el año pasado convirtiera 16 goles en el cuadro viñamarino, siendo así el subgoleador del torneo, tras el ariete de la UC, Fernando Zampedri.

“Estoy muy feliz de estar en el lugar donde quiero estar. Hace mucho que lo venía soñando y eso me pone muy contento. Siempre me dijeron cosas muy lindas del club, la hinchada es hermosa, me siento identificado”, dijo el Tucu.

