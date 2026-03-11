Universidad de Chile oficializa la salida de Francisco "Paqui" Meneghini como su DT

Este miércoles 11 de marzo, Universidad de Chile anunció formalmente la salida de Francisco Meneghini de la banca del cuadro azul.

A través de sus redes sociales, el conjunto estudiantil dio a conocer la partida anticipada del entrenador argentino, luego de los últimos malos resultados en este inicio de temporada 2026.

"La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo", sostuvo el club en un comunicado.

Además, el "Romántico Viajero" detalló que el mando del primer equipo ahora estará a cargo de John Valladares, entrenador de la categoría Proyección del equipo universitario. Estará acompañado de Manuel "Colocho" Iturra.

Cabe consignar que tras la salida de Meneghini, surgieron rápidamente candidatos como Esteban González, Renato Paiva, Ariel Holan, Eduardo Berizzo, Marco Antonio Figueroa y Ronald Fuentes.

