Meneghini reconoce "tristeza" por dejar la U y asegura que su partida busca "descomprimir" el ambiente

La era de Francisco Meneghini como entrenador de Universidad de Chile llegó a su fin. Este miércoles, el cuadro azul oficializó a través de un comunicado la salida anticipada del técnico argentino.

El trasandino se reunió con la dirigencia de la U en el Centro Deportivo Azul (CDA), donde finalmente se puso fin a su ciclo en la banca del conjunto estudiantil.

Tras abandonar el recinto, "Paqui" conversó con los medios y expresó: "Ayer (martes) hablé con el gerente deportivo, compartimos sensaciones y teníamos una visión bastante parecida en relación a que, más allá de cómo se estaba trabajando, mi salida le vendría bien al equipo para descomprimir, para corregir el rumbo y para alcanzar el objetivo (salir campeón), que aún está a la mano".

"Mi salida del club ya está resuelta, está todo acordado, así que le deseo lo mejor al club, ahora desde afuera", añadió el trasandino.

En la misma línea, agregó: "Estoy muy triste, obviamente. Para mí era un sueño dirigir a la U, estaba cumpliendo este sueño y me sentía muy bien, pero siempre les digo a los jugadores que primero hay que pensar en el equipo y en este caso me tocó a mí hacerlo. Creo que se podía revertir la situación, pero iba a exponer al equipo a una situación de mucha tensión y mucha presión. Con mi salida se puede descomprimir el ambiente y el equipo se puede liberar para seguir mejorando".

Sobre su amargo paso por el conjunto estudiantil, sostuvo que "fue muy corto, intenso y accidentado. Desde el comienzo, con el amistoso contra Racing que no se pudo jugar. A partir de ahí fue todo muy accidentado. Pero la realidad es que ya habíamos entrado en una situación compleja, sobre todo por la presión que se vivía en cada partido. No es bueno que el equipo se exponga a eso".

Finalmente, indicó que "no tengo nada que reprocharle a los jugadores. Asumo mi responsabilidad y por eso salgo. Confío en que el equipo podrá conseguir el objetivo, porque hay un buen plantel y se trabaja muy bien".

PURANOTICIA