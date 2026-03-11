Everton prepara el partido ante la UC con Walter Darío Ribonetto al mando del plantel

Everton de Viña del Mar continúa su preparación de cara al encuentro que sostendrán con Universidad Católica este sábado 14 de marzo en el estadio Claro Arena.

La particularidad es que el plantel del elenco Oro y Cielo entrena con su nuevo adiestrador, el argentino Walter Darío Ribonetto, quien fue oficializado en el cargo.

El DT llega a Viña del Mar junto a su cuerpo técnico, conformado por Martín Seri e Ignacio Scolari, quienes liderarán al plantel profesional por toda la temporada 2026

Ribonetto ya ha dirigido dos prácticas en el complejo deportivo de Everton, de cara a lo que será su debut ante la UC, el próximo sábado a las 20:30 horas.

Cabe recordar que el club viñamarino inició su temporada con Javier Torrente como DT, sin embargo los malos resultados lo desvincularon del elenco ruletero.

Así es como asumió el cargo de manera interina el DT Davis González, quien sumó dos triunfos consecutivos: ante Universidad de Concepción y Deportes Limache.

PURANOTICIA