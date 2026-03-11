Bovaglio palpita la revancha ante Tolima: “Llegamos bien, como queríamos llegar”

O'Higgins buscará este miércoles sellar su paso a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, cuando visite desde las 21:30 horas a Deportes Tolima en Colombia, por la vuelta de la tercera y última etapa previa del torneo continental.

El cuadro celeste llega a la revancha con una mínima ventaja tras la victoria por 1-0 conseguida la semana pasada en la ida en Rancagua, por lo que solamente le basta un empate para sentenciar su clasificación.

En conversación con los canales oficiales del club y la Conmebol, Lucas Bovaglio, técnico del Capo de Provincia, aseguró que su elenco llega con buenas sensaciones para enfrentar a los cafetaleros.

"Creo que en todos los aspectos llegamos bien, en un buen presente futbolístico y con buen rendimiento a nivel local e internacional. Anímicamente, lógicamente estamos fuertes porque los resultados positivos generan una linda energía y un lindo estado de ánimo, que invita a trabajar bien", expresó el DT argentino.

Además, añadió que "el día a día es agradable, y físicamente también. Llegamos con prácticamente todo el plantel a disposición. Si bien en las ultimas semanas nos ha tocado jugar con mucha frecuencia, desde el partico contra la Católica a este contra Tolima llegamos con el tiempo suficientes de recuperación".

Por último, Bovaglio sostuvo: "Siento que a la hora de competir vamos a estar frescos y como queríamos llegar a este partido".

