Universidad de Chile golea a La Serena y sigue en la lucha con la UC

Universidad de Chile se valió de un inmejorable inicio de complemento para derrotar por 3-0 a Deportes La Serena en el estadio La Portada, manteniendo la rojo la disputa que tiene con Universidad Católica por el Chile 2.

El triunfo cosechado este sábado por la UC obligaba al cuadro estudiantil a quedarse con los tres puntos esta tarde para no quedar rezagada en la lucha palmo a palmo que tiene con su clásico rival por quedarse con el cupo directo para la fase de grupos de Copa Libertadores.

Los papayeros, en tanto, venían de cinco encuentros consecutivos sin conocer de derrotas, racha que no solamente los alejó de la zona de descenso, sino que además entusiasmó al equipo con la idea de seguir sumando para meterse en la pelea por entrar a Copa Sudamericana.

A pesar de las obligaciones de cada equipo y el leve dominio que tuvo la visita, el primer tiempo al menos pasó sin pena ni gloria, registrando escasísimas ocasiones de peligro, destacando un cabezazo de Juan Martín Lucero que pasó cerca del poste (18').

Sobre el final se instaló la polémica en la Cuarta Región, luego de que el árbitro Mathías Riquelme le anulara la apertura de la cuenta al "Gato" Lucero para la U por una presunta falta previa cuando los defensas bloquearon en la línea los tiros de Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero (45').

Sin embargo, esto no mermó los ánimos del conjunto universitario, que arrancó con todo el segundo lapso y se puso en ventaja con un zurdazo cruzado de Agustín Arce (47') y aumentó las cifras unos minutos más tarde, cuando Fabián Hormazábal conectó en área chica un centro raso de Guerrero (54').

Apremiados por dar vuelta el marcador, los pupilos de Felipe Gutiérrez comenzaron a presionar en campo adversario y pusieron en aprietos al fondo azul. La chance más clara la tuvieron en el 79', con Igor Lichnovsky evitando in extremis la anotación serenense.

En el epílogo, el "Polaco" (90+4') se hizo presente esta vez en el área rival sellando la goleada que dejó al elenco laico con los mismos 42 puntos de Universidad Católica y solo un tanto por debajo en la diferencia de gol en la disputa por el segundo puesto. La escuadra granate, en cambio, se estancó en el noveno lugar con treinta unidades.

En medio del receso del certamen, Universidad de Chile afrontará su llave de octavos de final de Copa Chile ante Everton, para luego medirse con Ñublense por la Liga de Primera el viernes nueve de octubre. Deportes La Serena, en tanto, chocará con Everton el domingo once del décimo mes del año.

Deportes La Serena

José Ignacio Tapia; Ian Rasso, Francis Mac Allister, Rafael Delgado; Bruno Gutiérrez, Matías Marín (Sebastián Díaz, 81'), Felipe Chamorro (Mathías Pinto, 81'), Gonzalo Escalante, Fernando Dinamarca (Joaquín Gutiérrez, 71); Ángelo Henríquez (Diego Rubio, 50'), Jeisson Vargas (Alexander Oroz, 71'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández (Igor Lichnovsky, 73'); Gonzalo Reyna (Marcelo Díaz, 45'), Tobías Reinhart, Agustín Arce, Maximiliano Guerrero; Juan Martín Lucero (Ignacio Vásquez, 73'), Eduardo Vargas. (DT: Fernando Gago)

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: La Portada, La Serena

PURANOTICIA