Santiago Wanderers cae ante Recoleta y frena su avance al liderato de la Liga de Ascenso

En un partido que estuvo cerca de suspenderse a comienzos del segundo tiempo tras caer piedras a la cancha desde la galería, Recoleta dio un golpe a las altas pretensiones de Santiago Wanderers de alcanzar el liderato de la Liga de Ascenso al imponerse 2-1 en el estadio Santa Laura.

Los dirigidos por Francisco Arrué fueron superiores en el primer tiempo y lograron ponerse tranquilamente 2-0 con goles de Carlos González (14’) y Germán Estigarrabia (44’).

En la segunda etapa, tras los incidentes y debido a los cambios (en especial el que posibilitó el ingreso del volante Jorge Luna) todo fue mucho más favorable para Santiago Wanderers.

Sin embargo, no bastó para provocar el vuelco del partido porque el portero Álvaro Salazar se alzó como figura cediendo sólo ante una mediavuelta de Cristóbal Ponce (53’).

El mismo jugador caturro fue expulsado a los 90’.

Luego de este resultado, Recoleta llegó a los 41 puntos reforzando su posición por ahora en la liguilla mientras que los porteños se quedaron con 44 unidades.

En partido jugado a la misma hora por la fecha 16 de la Liga de Ascenso, en tanto, Deportes Copiapó se impuso por 3-0 a Puerto Montt como local.

Los goles para el elenco nortino fueron obra de Manuel López (40’), Jorge Ortiz (49’) y Lautaro Palacios (85’).

Deportes Copiapó así llegó a los 37 puntos mientras que Puerto Montt se quedó con 34.

PURANOTICIA