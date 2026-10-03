Cobreloa derrota a Temuco y se fortalece como líder de la Liga de Ascenso

Hacía 20 años que Cobreloa no le ganaba a Temuco de visita.

Y la mala racha el cuadro loíno la cortó en el momento justo porque este sábado se impuso 1-0 a los temuquenses, resultado que lo consolida como exclusivo puntero de la Liga de Ascenso y, por cierto, como principal candidato ascenso directo a Primera División.

El partido -jugado ante 9.102 personas- tuvo su máximo nivel de emoción en los descuentos (93’), cuando, tras una jugada que tuvo que ser evaluada por el VAR (se alegaba posición de adelanto que, en verdad, no existió) se concretó la victoria loína con un remate en el área de Gustavo Gotti que rozó en sui compañero Tomás Aránguiz.

Antes de esa jugada, la verdad, Temuco y Cobreloa se mostraron como fuerzas parejas que tuvieron alternadamente el control de la pelota pero que carecieron de fortaleza para derrotar la valla rival.

Lo anécdótico de la jornada corrió por cuenta del árbitro Mario Salvo quien se lesionó y que, tal como se anunció por los parlantes del Germán Becker, fue sustituido por Cristian Díaz.

Cobreloa, con sus 48 puntos, mantendrá por esta fecha su condición de único líder tras la derrota de Santiago Wanderers ante Recoleta y al hecho de que este domingo, aunque gane a Unión Española, San Luis tampoco podrá darle caza.

PURANOTICIA