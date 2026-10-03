Fabián Hormazábal es duda en Universidad de Chile para el duelo ante Antofagasta por Copa Chile

El lateral presenta molestias físicas y podría sumarse a las bajas de Universidad de Chile para el partido de ida por los cuartos de final del torneo.
Universidad de Chile tiene como objetivo consular lograr el título de la Copa Chile y este jueves tiene un partido importante en ese camino: el duelo de ida como visita por los cuartos de final ante Antofagasta (19 horas).
Y para dicho encuentro la U tiene una duda importante: la de Fabián Hormazábal, titular permanente en el equipo de Fernando Gago, ya sea como lateral derecho o stopper.
Hormazábal ha debido entrenar en forma separada del resto del equipo debido a molestias físicas que se le han presentado en las últimas semanas y sólo poco antes de viajar a Antofagasta se decidirá si el jugador podrá ser incluido en el plantel.
Para el encuentro de jueves, la U ya tiene bajas a Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce, quienes están nominados a selección chilena, a Octavio Riveros quien está haciendo un trabajo especial de readecuación física y futbolística.
PURANOTICIA