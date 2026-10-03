Fabián Hormazábal es duda en Universidad de Chile para el duelo ante Antofagasta por Copa Chile

Universidad de Chile tiene como objetivo consular lograr el título de la Copa Chile y este jueves tiene un partido importante en ese camino: el duelo de ida como visita por los cuartos de final ante Antofagasta (19 horas).

Y para dicho encuentro la U tiene una duda importante: la de Fabián Hormazábal, titular permanente en el equipo de Fernando Gago, ya sea como lateral derecho o stopper.

Hormazábal ha debido entrenar en forma separada del resto del equipo debido a molestias físicas que se le han presentado en las últimas semanas y sólo poco antes de viajar a Antofagasta se decidirá si el jugador podrá ser incluido en el plantel.

Para el encuentro de jueves, la U ya tiene bajas a Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce, quienes están nominados a selección chilena, a Octavio Riveros quien está haciendo un trabajo especial de readecuación física y futbolística.

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