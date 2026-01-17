Universidad de Chile enfrentará a Racing sin su arquero titular

Universidad de Chile afrontará su primer amistoso de la temporada 2026 con una baja sensible en su plantel. Los azules se medirán este domingo ante Racing de Avellaneda, en el estadio Ester Roa Rebolledo, en un duelo que marcará el debut oficial del técnico Francisco Meneghini al mando del equipo.

La principal ausencia será la del arquero titular Gabriel Castellón, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión. Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió que Cristopher Toselli asuma la responsabilidad de defender el arco azul frente al conjunto argentino.

Pese a esta baja, la U presentará importantes novedades en su oncena inicial. El encuentro será el estreno con la camiseta azul de los tres refuerzos ya oficializados: el volante Lucas Romero y los delanteros Eduardo Vargas y Octavio Rivero, quienes liderarán el nuevo proyecto deportivo.

El rival no será menor. Racing de Avellaneda, semifinalista de la última Copa Libertadores, aparece como una exigente prueba para los universitarios en esta etapa de preparación, elevando el nivel competitivo del compromiso amistoso.

De no mediar cambios, la formación azul será con Cristopher Toselli en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero, Charles Aránguiz y Javier Altamirano en el mediocampo; y Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Assadi en ofensiva.

PURANOTICIA