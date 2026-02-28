Limache profundiza el dolor de Huachipato y es el líder invicto de la Liga de Primera

La escuadra dirigida por Víctor Rivero no sólo ha logrado cristalizar una propuesta, sino que hoy es el líder invicto de la Liga de Primera tras su claro triunfo de este sábado ante Huachipato en Quillota por 3-0.

Limache supo cómo darle el golpe de gracia a sus rivales.

Los acereros, aún con la desdicha en la piel tras su eliminación en la Copa Libertadores, plantearon el partido a través del intento de elaboración. Y sus mejores jugadas ofensivas fueron el reflejo de eso: apertura a las alas, centros y llegadas de los delanteros por el medio.

El plan en todo caso no cuajó. Faltó poder de finiquito. Pero sí el de los locales que nuevamente, como ha sido característico desde que Rivero está en la banca, aprovecharon la velocidad para enfrentar la defensa rival. A los 16’, tras una llegada con esos criterios, Jean Meneses encaró por el medio y logró convertir con remate bajo.

El encuentro ahí se equilibró en el medio. La idea de uno y otro era más evitar el control adversario que generar ocasiones propias. El libreto de uno y otro quedaba a expensas del resultado y mejor parecía ser no ir de frente a buscar una conquista.

En el complemento, pese a que el DT Jaime García fue poniendo todo lo que tenía a mano en cuanto a peso ofensivo se refiere, Limache supo matar el encuentro.

El gol de Yerko González (52’) le dio tranquilidad para ver cómo se desgastaba el rival y además le otorgó la posibilidad de hacer lo que más le gusta: contraatacar.

Sólo tenía que esperar la opción y ella llegó a los 86’, cuando Meneses abrió para Marcos Arturia y éste centró ante una descompuesta defensa acerera para que Vicente Álvarez pusiera el 3-0 y llevara así a Limache al techo de la tabla.

Limache (3)

Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González (Vicente Álvarez, 82’); Joaquín Montecinos (Axel Alfonzo, 61’), Ramón Martínez, Flavio Moya (Misael Llantén, 46’), Marcelo Flores; Jean Meneses, Gonzalo Sosa (Marcos Arturia, 76’) y Daniel Castro (Carlos Morales, 82’). DT: Víctor Rivero.

Huachipato (0)

Rodrigo Odrizola; Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Maicol León (Luciano Arriagada, 73’), Claudio Sepúlveda, Santiago Silva (Claudio Torres, 60’), Lucas Velásquez (Cris Martínez, 46’); Kevin Altez (Ezequiel Cañete, 46’); Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano (Mario Briceño, 60’). DT: Jaime García.

Liga de Primera (Fecha 5).

Estadio: Lucio Fariña.

Goles: 16’, Jean Meneses (L, 15’), Yerko González (L, 52’) y Vicente Álvarez (L, 86’).

Árbitro: Mario Salvo.

