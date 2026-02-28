Lucas Assadi queda fuera del Superclásico y la U suma sensibles bajas

Universidad de Chile confirmó que Lucas Assadi no fue incluido en la convocatoria para el Superclásico ante Colo Colo, luego de que el volante no lograra recuperarse completamente de una torcedura de tobillo.

Durante la semana, el cuerpo médico evaluó su evolución, pero la lesión fue calificada como una torcedura importante, lo que llevó al cuerpo técnico a optar por la cautela.

El entrenador Francisco Meneghini ya había adelantado que seguirían de cerca su estado físico, aunque finalmente se decidió no arriesgar al mediocampista en el partido más exigente del calendario.

La determinación apunta a que Assadi pueda llegar en mejores condiciones al duelo frente a Palestino por la Copa Sudamericana, considerado clave en el corto plazo para los azules.

La baja del volante se suma a la del delantero Octavio Rivero, quien continúa con problemas en la rodilla, reduciendo las alternativas ofensivas del equipo.

A estos nombres se agrega el lateral Diego Vargas, excluido por decisión técnica, ya que el cuerpo técnico privilegió a Marcelo Morales y Felipe Salomón como opciones por la banda izquierda.

Estas ausencias obligarán a Meneghini a reconfigurar su esquema para enfrentar a Colo Colo en el estadio Monumental, en un duelo donde la U busca revertir su irregular inicio de temporada.

Pese a las bajas, en el plantel azul confían en competir con intensidad, conscientes de que el Superclásico es un partido aparte y que la prioridad es evitar agravar lesiones en una temporada que recién comienza.

