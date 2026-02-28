Gary Medel vuelve a la zaga para enfrentar crisis defensiva en la UC

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, enfrenta un complejo escenario para el duelo ante Ñublense, debido a una serie de lesiones que golpearon la defensa del equipo cruzado.

La zaga ha sido el sector más afectado, considerando que Daniel González ya no estaba disponible y en los últimos días se sumaron las lesiones de Juan Ignacio Díaz —titular habitual— y el canterano Ignacio Pérez.

Ante esta emergencia, Garnero decidió reubicar a Gary Medel como defensor central, formando dupla con Branco Ampuero para el partido de este domingo en Chillán.

El movimiento no resulta extraño para el histórico seleccionado chileno, quien ya ocupó esa posición durante los mejores años de la Generación Dorada, destacando por su liderazgo y solidez defensiva.

El retroceso de Medel a la zaga abrirá espacio en el mediocampo, donde Jhojan Valencia ingresará como titular, reforzando el equilibrio en la zona media del equipo.

La formación cruzada para enfrentar a Ñublense contempla a Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-buruaga, Gary Medel, Branco Ampuero y Cristián Cuevas en defensa.

En el mediocampo estarán Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Matías Palavecino, mientras que el ataque será comandado por Diego Corral, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Con esta reestructuración, Universidad Católica apuesta por la experiencia y liderazgo de Medel para superar la crisis defensiva y buscar un resultado positivo en la quinta fecha del torneo.

