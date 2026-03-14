Universidad de Chile enfrenta a Coquimbo en su primer duelo tras la salida de Meneghini

La tarde de este sábado, a contar de las 18 horas, Universidad de Chile buscará sacudirse de los últimos traspiés sufridos cuando visite a Coquimbo Unido vigente campeón de la Liga de Primera, en su primera encuentro sin el técnico Francisco Meneghini, quien fue cesado de sus funciones a mitad de semana.

Si bien la victoria en el Superclásico sobre Colo Colo le había dado un respiro a "Paqui", la posterior eliminación de Copa Sudamericana a manos de Palestino y el posterior empate con Universidad de Concepción le pusieron punto final a su estadía en el cuadro laico.

Ante esta decisión, el equipo azul quedó a cargo de Jhon Valladares, quien tuvo que hacer malabares para armar el once inicial debido a las lesiones de titulares como Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero, además del suspendido Marcelo Díaz.

De hecho, la única buena noticia para el estratego interino fue que el delantero Juan Martín Lucero pudo entrar en la citación y será suplente, mientras que el volante paraguayo Lucas Romero asoma para estar desde la partida.

Con esto en mente, los universitarios saldrían a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

En la vereda opuesta, el Barbón afrontarán el compromiso con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Guido Vadalá; Martín Mundaca, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.

Es importante mencionar que mientras los filibusteros marchan sextos con nueve puntos y están a un triunfo de acompañar a Colo Colo en lo más alto de la tabla, el Romántico Viajero ocupa el 13° lugar con siete unidades, apenas una por arriba de la zona de descenso.

PURANOTICIA