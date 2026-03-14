Universidad de Chile enfrenta a Coquimbo en su primer duelo tras la salida de Meneghini

Un conjunto laico con entrenador interino y múltiples bajas por lesión visita esta tarde al vigente campeón del fútbol chileno con la misión de reencontrarse con la victoria para despegar de la parte baja de la tabla.
La tarde de este sábado, a contar de las 18 horas, Universidad de Chile buscará sacudirse de los últimos traspiés sufridos cuando visite a Coquimbo Unido vigente campeón de la Liga de Primera, en su primera encuentro sin el técnico Francisco Meneghini, quien fue cesado de sus funciones a mitad de semana.
Si bien la victoria en el Superclásico sobre Colo Colo le había dado un respiro a "Paqui", la posterior eliminación de Copa Sudamericana a manos de Palestino y el posterior empate con Universidad de Concepción le pusieron punto final a su estadía en el cuadro laico.
Ante esta decisión, el equipo azul quedó a cargo de Jhon Valladares, quien tuvo que hacer malabares para armar el once inicial debido a las lesiones de titulares como Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero, además del suspendido Marcelo Díaz.
De hecho, la única buena noticia para el estratego interino fue que el delantero Juan Martín Lucero pudo entrar en la citación y será suplente, mientras que el volante paraguayo Lucas Romero asoma para estar desde la partida.
Con esto en mente, los universitarios saldrían a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.
En la vereda opuesta, el Barbón afrontarán el compromiso con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Guido Vadalá; Martín Mundaca, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.
Es importante mencionar que mientras los filibusteros marchan sextos con nueve puntos y están a un triunfo de acompañar a Colo Colo en lo más alto de la tabla, el Romántico Viajero ocupa el 13° lugar con siete unidades, apenas una por arriba de la zona de descenso.
PURANOTICIA