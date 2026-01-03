Universidad de Chile descartó a Gabriel Arias por razones económicas

El futuro de Gabriel Arias pudo haber estado en el Centro Deportivo Azul, pero finalmente el experimentado arquero continuará su carrera en Argentina. Este viernes, el ex seleccionado chileno fue confirmado como nuevo refuerzo de Newell’s Old Boys, luego de quedar en condición de libre tras su salida de Racing de Avellaneda.

No obstante, Universidad de Chile sí evaluó seriamente su incorporación, manteniendo conversaciones preliminares para explorar la viabilidad del fichaje del guardameta de 38 años, cuyo nombre fue bien considerado por su trayectoria y experiencia internacional.

Según informó el medio partidario La Magia Azul, la principal traba que terminó por enfriar las negociaciones fue el alto salario solicitado por Arias, cercano a los 50 mil dólares mensuales, cifra considerada fuera del rango presupuestario definido por la dirigencia estudiantil.

Más allá de sus credenciales deportivas y los títulos obtenidos durante su exitoso paso por Racing, en la U existía claridad respecto del rol que se le asignaría. El arquero llegaba como alternativa y no como titular, ya que el cuerpo técnico mantiene su respaldo a Gabriel Castellón como dueño del arco azul.

Ante este escenario, la directiva decidió no avanzar en un esfuerzo económico que consideraron desproporcionado para un puesto de suplencia, cerrando así una opción que parecía atractiva en lo deportivo, pero inviable desde el punto de vista financiero.

