Tomás Barrios se suma a Nicolás Jarry y tuvo debut y despedida en el Challenger de Punta Cana

Este martes fue un mal día para los chilenos en el Challenger de Punta Cana, en República Dominicana. Es que a la temprana eliminación de Nicolás Jarry (154° del ranking ATP) se sumó la de Tomás Barrios (115°).

El chillanejo tuvo debut y despedida al caer frente al belga Raphael Collignon (77°), quinto cabeza de serie, por parciales de 7-6 (4) y 6-3, luego de una hora y 52 minutos de partido.

El primer set fue un festival de quiebres, pues ambos se rompieron el saque en tres oportunidades cada uno, por lo que la manga se definió en un tiebreak, donde el europeo fue más certero y se lo adjudicó por 7-4.

En tanto, en el segundo episodio, una ruptura en el cuarto game fue suficiente para que el nacional sentenciara su derrota en el cemento dominicano.

Con esto, el torneo de Punta Cana quedó solamente con la representación chilena de Cristian Garin (90°), quien debutará este miércoles en el certamen ante el checo Dalibor Svrcina (109°) en el primer turno de la cancha central, es decir a las 16:00 horas de nuestro país.

