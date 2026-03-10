U. de Chile se queda sin DT: Francisco Meneghini fue despedido luego de tres meses en el cargo

Universidad de Chile se quedó sin entrenador luego de que Azul Azul decidiera despedir a Francisco Meneghini, tras solo tres meses en el Centro Deportivo Azul (CDA).

El empate uno a uno frente a Universidad de Concepción en el estadio Nacional, colmó la paciencia de la dirigencia.

"Paqui" había asumido la dirección técnica del club a comienzos de esta año tras la salida de Gustavo Álvarez, y con altas expectativas, luego del alto rendimiento alcanzado al dirigir a O'Higgins.

La decisión le fue comunicada al estratego durante la tarde de este martes, después de que durante la mañana realizara normalmente su trabajo en el CDA.

Según consigna El Deportivo, la concesionaria que administra a la Universidad de Chile ejecutó una cláusula que permitía interrumpir el vínculo con el argentino, previo pago de tres meses de sueldo.

En siete partidos oficiales sólo sumó una victoria al frente de la U, contra Colo-Colo en el estadio Monumental.

Además, la semana pasada cayó ante Palestino, derrota que significó la eliminación en la Copa Sudamericana.

Respecto a una posible salida del club, "Paqui" dijo tras el empate ante el "campanil" que “no es mucho lo que se puede decir. Entiendo la molestia de la gente, porque los resultados no son positivos. Pero siento que podemos revertir esta situación, porque confío en el plantel, confío en el trabajo y debemos comenzar a dar vuelta esto en el duelo con Coquimbo”.

“Converso con la gerencia deportiva diariamente (Manuel Mayo) y tengo la misma relación desde que comenzamos; ahora hablamos de lo que pasó en la última jugada y ahora debemos pensar en Coquimbo”, complementó.

PURANOTICIA