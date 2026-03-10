Nicolás Jarry extiende su racha de derrotas tras caer en primera ronda del Challenger de Punta Cana

Suma y sigue Nicolás Jarry (154° del ranking ATP) con su pésima racha en el circuito. Ahora el chileno tuvo debut y despedida en el Challenger de Punta Cana, en República Dominicana.

El "Príncipe", quien ingresó al cuadro principal gracias a una invitación, cayó este martes frente al australiano Adam Walton (91°), octavo cabeza de serie, por parciales de 7-6 (5) y 6-1, tras una hora y 31 minutos, y sumó su 12° derrota consecutiva en el tour.

El primer set fue demasiado parejo, pues los dos jugadores estuvieron firmes con sus servicios. Y si bien el oceánico quebró en el undécimo game, en el siguiente no pudo abrochar con su saque, el nacional rompió y forzó a un tiebreak. En el desempate, el nieto de Jaime Fillol estuvo 5-3 arriba, pero perdió cuatro puntos seguidos y le entregó el set a su rival.

En el segundo episodio el santiaguino sintió el golpe y bajó totalmente su nivel, pues sufrió rupturas en el cuarto y sexto games, por lo que Walton después sentenció la victoria con su envío en el séptimo juego tras un ace.

Con esto, Jarry profundizó su crisis y encadenó 12 derrotas consecutivas, considerando partidos de qualies y cuadro principal. Su último triunfo fue el 4 de julio del año pasado, cuando venció al promisorio brasileño Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon.

Consignar que este martes, Tomás Barrios (115°) también hará su debut en el cuadro principal del Challenger de Punta Cana, cuando enfrente al belga Raphael Collignon (77°), mientras que Cristian Garin (90°) tendrá su estreno el miércoles ante el checo Dalibor Svircina (109°).

PURANOTICIA