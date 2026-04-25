Universidad de Chile con solitario gol del "Gato" Lucero se queda con el clásico ante Católica

Con un estadio Nacional al tope de su capacidad, Universidad de Chile dejó las dudas de las últimas semanas y se quedó con la edición 202 del Clásico Universitario al superar por la cuenta mínima a Universidad Católica, y enmendó el rumbo en la Liga de Primera.

Los azules llegaban a este derbi con dos duelos a cuestas sin siquiera poder anotar, lo que obligó al técnico Fernando Gago a hacer ajustes en el once estelar. Los cruzados, en tanto, perdieron en la fecha pasada ante Unión La Calera, penúltimo de la tabla, y además miraban de reojo su compromiso de la próxima semana por Copa Libertadores.

Fuera de la cancha, ambos clubes vivieron cambios en el área directiva, con Juan Tagle despidiéndose de la UC después de una década al mando del club; mientras que en la vereda opuesta, Michael Clark dio un paso al costado en medio de un complejo escenario judicial por su presunta implicancia en el caso Sartor.



A diferencia de sus encuentros anteriores, el cuadro laico pisó el acelerador desde el inicio y tras un aviso de Ignacio Vásquez que pasó cerca del arco (11'), se puso en ventaja cuando se cumplió el cuarto de hora gracias a un centro de Agustín Arce desde el córner que pivoteo Lucas Barrera para que Juan Martín Lucero apareciera por el segundo palo para empujar la pelota y romper con su larga sequía goleadora.

La anotación del "Gato", quien no festejaba desde el diez de mayo del año pasado, le permitió al local manejar con mayor tranquilidad el cotejo y hasta tuvo un par de chances de aumentar las diferencias (32' y 41'). La vista, en cambio, prácticamente no puso en aprietos al fondo contrario.

Daniel Garnero movió la pizarra y el conjunto precordillerano salió con otro ímpetu para afrontar el complemento. El equipo se instaló de lleno en terreno adversario y trató en varias ocasiones de emparejar las cifras (51', 52', 57' y 60'). La U estaba contenida en su parte del campo y sin poder salir con claridad para inquietar al portero Vicente Bernedo.



Recién en el 74' el dueño de casa hizo trabajar al golero con un zurdazo de Marcelo Morales. Dos minutos más tarde, Justo Giani tuvo la igualdad pero el esférico se fue sacándole astillas al poste. Sobre el final Gabriel Castellón bloqueó un zapatazo de Alfred Canales y estuvo atento para achicar ante Fernando Zampedri en el rebote (87'.

Con esta sufrida victoria ante uno de sus archirrival, el Romántico Viajero volvió a los abrazos e igualó la línea de la escuadra de Las Condes con 17 puntos, pero menor diferencia de gol. Ambos quedaron a cuatro unidades del líder Deportes Limache.

Universidad Católica tratará de dar vuelta la página lo antes posible, ya que este miércoles enfrentará a Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores desde las 20:00, mientras que el domingo 3 de mayo a las 12:30 visitará a Universidad de Concepción por la Copa de la Liga. Por este mismo torneo, Universidad de Chile chocará con Deportes La Serena desde las 15:00 del sábado 2 de mayo.



Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera (Franco Calderón, 81'), Agustín Arce (Charles Aránguiz, 71'); Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero (Javier Altamirano, 88'), Ignacio Vásquez (Lucas Assadi, 81'). (DT: Fernando Gago)

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Daniel González (Sebastián Arancibia, 45'), Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (Fernando Zuqui, 45'); Jhojan Valencia (Juan Francisco Rossel, 79'), Jimmy Martínez, Matías Palavecino (Alfred Canales, 68'), Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri. (DT: Daniel Garnero)

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Nacional, Ñuñoa

PURANOTICIA