Hernán Caputto valora el buen momento de Coquimbo Unido: "Falta mucho camino"

Coquimbo Unido logró su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga al vencer el viernes por 2-1 a Deportes Concepción y ello se sumó a la histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Platense de Argentina.

Es, sin duda, un momento dulce pata los piratas y así lo reconoció su entrenador, Hernán Caputto, aunque tratando de poner los pies en la tierra.

“Uno es optimista y siempre espera que el equipo ande bien y funcione. Hoy nos encontramos luchando en todos los torneos y eso es muy bueno. Te mantiene vivo, mantiene la energía y la parte emocional del equipo. Pero falta mucho camino”, dijo el adiestrador.

Caputto comentó que “el equipo quiere ir siempre a buscar el resultado y las posibilidades. Destaco la entrega del después de tantos partidos juntos”, complementó el entrenador.

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