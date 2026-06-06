Chile cae por 2-1 ante Portugal en amistoso internacional de la fecha FIFA

Un Chile sin profundidad y con pocas luces en ofensiva, despertó en la agonía del compromiso y cayó por un ajustado 2-1 ante Portugal en el estadio Nacional do Jamor, en el marco de la FIFA del mes de junio.

Durante los días previos se especuló bastante con la titularidad de Brayan Cortés en su regreso a la Roja, pero el técnico Nicolás Córdova reafirmó su confianza en Lawrence Vigouroux. Además, sorprendió con la inclusión desde el primer minuto de Agustín Arce como enlace y Maximiliano Gutiérrez en ataque en desmedro de Lucas Cepeda.

En la vereda opuesta, salvo por los campeones de la Champions League con el Paris Saint Germain como Vitinha y Nuno Mendes, el entrenador Roberto Martínez dispuso de lo mejor de su contingente, partiendo por la presencia de su gran referente y capitán, Cristiano Ronaldo.

El primer tiempo respondió a la lógica, con un elenco luso siendo gran protagonista y dominador de las acciones, obligando a Vigouroux a recurrir a sus reflejos para mantener el cero en su puerta, conteniendo los intentos de Ruben Días (6') y el propio CR7 (18'). Y también tuvo algo de suerte cuando el palo fue en su auxilio ante un zapatazo de Rafael Leao (7').

El combinado criollo no era capaz de mantener la pelota ni llegar con peligro a campo de un conjunto portugués que se puso en ventaja gracias a Ronaldo, pero estaba adelantado (35'). Sobre el final, el joven defensa chileno Iván Román protagonizó un entrevero con Leao. el árbitro Luca Zufferi fue salomónico y los expulsó a ambos (45+2').

La escuadra nacional fue empujando poco a poco para tratar de inquietar al fondo del combinado europeo, pero estuvo lejos de poner en peligro el cancerbero Rui Silva y en el 58', Rúben Neves habilitó a Goncalo Guedes, quien con un disparo cruzado y sin marca anotó la apertura de la cuenta.

A pesar de este golpe, la visita no bajó los brazos y se apoyó en las manos seguras de su arquero (59', 61' y 68') para tener alguna chance de igualar el marcador. Sin embargo, cuando mejor se veían los pupilos de Córdova, Bruno Fernandes sacó un disparo rasante desde fuera del área para ampliar las cifras (74').

No obstante, el Equipo de Todos no se dio por y tras mover el esférico de un lado a otro, Cepeda recibió un pase en el borde del área y con un zurdazo por bajo tomó desprevenido al cuidavallas, colocando el descuento que deja con un buen sabor de boca al forastero.

Si bien en ningún momento puso en riesgo la victoria de Portugal, Chile obtuvo una buena diferencia ante uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Este martes, tratará de reencontrarse con los triunfos cuando enfrente a República Democrática del Congo en Francia.

Portugal

José Sá (Rui Silva, 45'); Nelson Semedo (Diogo Dalot, 45'), Ruben Días (Tomás Araújo, 86'), Renato Veiga (Goncalo Inácio, 45'), Joao Cancelo; Samu Costa (Rúben Neves, 45'), Bernardo Silva (Pedro Neto, 45'), Bruno Fernandes; Rafael Leao, Cristiano Ronaldo (Goncalo Guedes, 45'), Francisco Conceicao (Joao Félix, 76'). (DT: Roberto Martínez)

Chile

Lawrence Vigoroux; Felipe Faúndez (Francisco Sierralta, 45'), Iván Román, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro (Víctor Felipe Méndez, 79'), Felipe Loyola (Fabián Hormazábal, 79'), Agustín Arce (Lucas Cepeda, 67'); Maximiliano Gutiérrez (Rodrigo Echeverría, 67'), Gonzalo Tapia (Iván Morales, 79'), Darío Osorio (Nils Reichmuth, 79'). (DT: Nicolás Córdova)

Expulsados: Rafael Leao (POR, 45+2'); Iván Román (CHI, 45+2')

Árbitro: Luca Zufferli (Italia)

Estadio: Nacional do Jamor, Oeiras

PURANOTICIA