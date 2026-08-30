Universidad de Chile cae ante Universidad de Concepción y pone en riesgo su subliderato

Universidad de Chile volvió a perder luego de caer ante la Universidad de Concepción como visitante en el estadio Ester Roa Rebolledo, en un pleito donde quedó en desventaja muy temprano y que pone en peligro su condición de sublíder en solitario.

Luego de la derrota en el superclásico frente a Colo-Colo, Universidad de Chile precisaba volver a los triunfos, para consolidarse como escolta de los Albos, y seguir de lleno en la lucha por un cupo directo en la fase grupal de la Copa Libertadores del próximo año. Aunque los del Campanil también estaban necesitados de puntos, porque de momento se encontraba en zona de descenso del torneo, debido a la victoria en la jornada del viernes de Cobresal sobre Palestino.

Los dirigidos de Cristián Muñoz aprovecharon rápidamente un descuido defensivo de los Azules. Jeison Fuentealba en el primer minuto de juego se metió al área y Bianneider Tamayo le convirtió un penal, que no dudó en sancionar el juez Diego Flores.

El propio Fuentealba se paró frente a Gabriel Castellón y desde los doce pasos anotó el 1-0 cuando el reloj marcaba los tres minutos.

El equipo de Fernando Gago fue de inmediato por la paridad, pero dejó mucho espacio libre a sus espaldas. Rogelio Funes Mori, el destacado jugador que contrataron los del Campanil, metió un pase profundo para Cecilio Waterman que escapó con mucho terreno por delante y no se dejó intimidar con la marca de Tamayo. Eludió también al golero de la U y envió el balón al fondo de las redes a los 16' para decretar el 2-0.

Eduardo Vargas era el que más inquietaba a los de la "U. de Conce", y un cabezazo suyo pudo significar el descuento a los 23' pero la oportuna intervención del golero Jorge Broun evitó la conquista de "Turboman".

Gago introdujo tres modificaciones en el inicio del segundo lapso, que le otorgaron mayor dominio del balón, pero siguió ofreciendo espacio a los locales, por lo que el partido se tornó aún más atractivo.

El paso del tiempo y el deterioro de la cancha fueron adversarios adicionales que tuvo que enfrentar la U. A los 70' un desborde de Marcelo Morales no pudo ser interceptado por Charles Aránguiz, que entró solo.

La presión de la U se vio interrumpida a los 86' cuando los parciales azules lanzaron fuegos artificiales y entonaron cánticos contra la directiva, situación que obligó al árbitro a detener el encuentro por seis minutos.

Una vez que se volvió a jugar, Juan Martín Lucero sacó un potente derechazo que una vez más fue tapado por Broun, que no quería ver vulnerada su portería.

El descuento finalmente llegó a los 89'. Una acción individual de Ignacio Vásquez dio en el poste derecho de la Universidad de Concepción, rebote que capturó en solitario Matías Zaldivia, que anidó la pelota en las mallas.

El panorama para la U mejoró con la expulsión del arquero Broun, que desaprobó el cobro del réferi, y al no tener más cambios, obligó a Cecilio Waterman a ponerse como guardameta, con casi diez minutos por jugar.

El descuento finalmente llegó a los 89'. Una acción individual de Ignacio Vásquez dio en el poste derecho de la Universidad de Concepción, rebote que capturó en solitario Matías Zaldivia que anidó la pelota en las mallas.

El panorama para la U mejoró con la expulsión del arquero Broun que desaprobó el cobro del réferi, y al no tener más cambios, obligó a Cecilio Waterman a ponerse como guardameta, con casi diez minutos por jugar.

La hazaña no pudo ser concretada por los Azules, y sobre el cierre del partido Yerco Oyanedel estuvo cerca de lograr el tercer gol de los del Campanil, que fue controlado por Castellón. Tras ello, el pitazo de Diego Flores cerró el partido que a los locales les hace salir de zona de descenso y a la U sufrir un nuevo traspié que pone en riesgo su condición de sublíder en solitario, que podría verse amagada por la UC.

Universidad de Concepción: Jorge Broun, Antonio Díaz (72’ Cristhofer Mesías), David Retamal, Miguel Ángel Barbieri (79’ Jorge Espejo), Moisés González, Osvaldo González (72’ Bastián Ubal), Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba, Luis Rojas (79’ Pablo Parra), Cecilio Waterman, Rogelio Funes Mori (67’ Yerco Oyanedel). DT: Cristián Muñoz.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo (46’ Juan Martín Lucero), Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez (73’ Gonzalo Reyna), Marcelo Morales, Lucas Barrera (46’ Tobías Reinhart), Charles Aránguiz, Maximiliano Guerrero (62’ Ignacio Vásquez), Eduardo Vargas, Agustín Arce (46’ Javier Altamirano). DT: Fernando Gago.

Goles: 3’ Jeison Fuentealba (P) 1-0; 16’ Cecilio Waterman 2-0; 89' Matías Zaldivia 2-1

Estadio: Ester Roa Rebolledo (14.365 espectadores)

Árbitro: Diego Flores

Expulsado: 93’ Jorge Broun (UdeC)

PURANOTICIA