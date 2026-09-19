Chile pierde 2-0 ante España tras pobre presentación de Garin

España quedó a un paso de clasificar a la final 8 de la Copa Davis al ponerse 2-0 en la serie frente a Chile que se jugó este sábado en el Parque Estadio Nacional.

Tras la derrota sufrida a primera hora por Alejandro Tabilo (28°) ante Daniel Mérida (41°) en tres sets (5-7,6-3 y 6-3), en el segundo partido entre Chile y España las diferencias fueron más drásticas.

Ello porque Rafal Jódar (14°) vapuleó al número dos de la escuadra nacional, Cristian Garín (133°), por un contundente 6-0 y 6-1 en apenas 64 minutos de juego.

La verdad es que Garin no fue rival para Jódar que, en el primer set le quebró el servicio en el segundo, cuarto y sexto juego para llevarse la manga en tan sólo 24 minutos.

En el segundo set, Garin subió un poco su nivel y, de hecho, tras perder su saque en el cuarto y sexto juego, logró hacer lo mismo con el español en el séptimo.

Parecía haber atisbos de una reacción del chileno.

Pero fue sólo una ilusión. Jódar no dio opciones y le quebró nuevamente a Garín en el octavo juego para así llevarse el set y el partido.

La confrontación entre Chile y España culminará este domingo y acabará en el momento en que uno de los dos gane tres partidos.

A primera hora (12 horas) se jugará el doble, y a continuación los dos individuales (si es que es necesario).

PURANOTICIA