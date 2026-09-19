Joaquín Niemann marcha sexto y peleará el título del DP World Tour en Inglaterra

Joaquín Niemann sigue entre los líderes del DP World Tour gracias a una nueva jornada sobresaliente que tuvo este sábado 19 de septiembre y que lo mantiene con chances de disputar la corona.

El recorrido que tuvo el mejor golfista chileno de la historia en el Wentworth Club de Virginia Water en la localidad de Surrey, Inglaterra, lo dejó con un resultado de cinco golpes bajo el par, ya que en siete banderillas logró birdies. Rápidamente lo logró en los hoyos 4 y 5. Con posterioridad, volvió a lograrlo en las 7 y 8.

Nuevamente superó el número de golpes prefijados en la 13, la 17 y 18, mientras que sólo en las número 6 y la 10 tuvo un par de bogeys.

En la totalidad, luego de tres días de competencias, Niemann acumula un registro de once golpes bajo el par que lo sitúa en el grupo de jugadores que marchan en la sexta ubicación, entre los que se encuentra el destacado norirlandés Rory Mcilroy, a sólo dos de distancia del italiano Filippo Celli y el español Manuel Elvira, que han superado el recorrido en 13 aciertos.

Este domingo culminará la competencia con el cuarto recorrido en un torneo que se desarrolla en las cercanías del histórico castillo de Windsor y en el que Niemann pretende ganar un nuevo torneo, luego del que conquistara hace sólo un mes en Bedminster, Nueva York.

PURANOTICIA