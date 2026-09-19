Swansea de Vigouroux vence a Lincoln y se afianza como líder de la Championship

Swansea, equipo del chileno Lawrence Vigouroux, está intratable en la Championship.

Como no había pasado en los últimos años, ha hecho una campaña muy meritoria, que lo tiene situado ahora en el liderazgo del torneo 'con 17 unidades y con altas opciones de pelear su ascenso a la Premier League.

Y en eso ha tenido mucho que ver las sólidas actuaciones del portero chileno Lawerence Vigouroux quien este sábado nuevamente fue titular y buena figura en el importante triunfo de Swansea como visita ante Lincoln, por 2-1, en el marco de la octava fecha del torneo de segunda división de Inglaterra.

Los goles del elenco de Vigouroux fueron obra de Moussa Kounfolo Yeo (47’) y de Stephen Eustaquio (51’) mientras que el portero de la Roja fue vencido por un lanzamiento penal ejecutado por Reeco Hackett-Fairchild (39’).

PURANOTICIA