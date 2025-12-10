Universidad de Chile buscaría reemplazar a Di Yorio con un delantero de Peñarol

Terminó la temporada 2025 y en Universidad de Chile se esperan varias partidas de cara a la siguiente campaña. De hecho, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, ya avisó que no continuará, pese a tener contrato vigente con el club.

Otros que no seguirían en el conjunto estudiantil serían los delanteros Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, por lo que el elenco laico tendría que salir a buscar un atacante.

Y según dio a conocer radio ADN, la dirigencia de Azul Azul ya tendría a su favorito para convertirse en el nuevo goleador estudiantil. Se trataría de Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol, quien quedará libre del cuadro "carbonero".

El uruguayo, de 28 años, ha sido titular durante toda la campaña del "Manya", pero también sería pretendido por otros equipos del fútbol sudamericano, entre ellos Boca Juniors, de acuerdo a la emisora.

PURANOTICIA