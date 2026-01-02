Joaquín Sosa en su presentación como refuerzo de Colo-Colo: "Llego a un club enorme, el más grande de Chile"

Este viernes, Colo-Colo presentó oficialmente al defensa uruguayo Joaquín Sosa, quien exhibió su felicidad por transformarse en el segundo refuerzo del cuadro popular de cara a la temporada 2026.

En su primera conferencia de prensa con la camiseta del elenco albo, subrayó que "llego a un club enorme, muy conocido a nivel internacional y, obviamente, el más grande de Chile. Agradezco a los dirigentes, al presidente, al técnico, por darme esa confianza".

En la misma línea, el zaguero aseguró que "es imposible no estar motivado llegando a un club como este. Vengo a aportar de donde me toque, no vengo a hacer un recambio ni nada. Vengo solamente a aportar lo mío, a lo que me trajeron".

Con respecto a las dudas que se han levantado por sus constantes cambios de equipo, el charrúa explicó que "cuando firmas un contrato tan largo al pasar de Uruguay a Europa y luego, por algún motivo, no logras hacer un año bueno para que te saquen provecho, como cuando me compró el Bologna, te siguen dando a préstamo. Creo que ese es uno de los motivos".

Además, el central reconoció que siente presión "porque es un equipo grande, está acostumbrado a ganar y seguro que hay que ganar en este equipo. Pero me siento con confianza, muy entusiasmado por esta nueva oportunidad, con ganas de ganar títulos, de afianzarme como titular y esperando mi lugar".

Por otra parte, el oriental confesó que tuvo una fugaz charla con el técnico del conjunto de Macul, Fernando Ortiz. "No hablamos mucho, la verdad. Lo poco que hablamos fue para ver si tenía ganas de venir, lo típico", precisó.

Finalmente, Sosa evitó comparaciones con su compatriota Maximiliano Falcón, quien dejó un grato recuerdo en el estadio Monumental, puntualizando que "sé que era un jugador muy aguerrido, muy fuerte, muy luchador. Pero yo siento que mis puntos fuertes son el tema de juego, tema de pelota, de pase filtrado, pases largos. Obviamente tengo lo mío en el juego uno contra uno y fuerte. Todos los jugadores seguramente sean diferentes, pero sí puedo decir que (Falcón) era un jugador muy aguerrido y la verdad que dejó huella, y estaría bueno dejar algo de eso también".

(Imagen: @ColoColo)

