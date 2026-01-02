Cristián Zavala se despide de Coquimbo con emotivo mensaje: "Lograron que me volviera a enamorar del fútbol"

Cristián Zavala anunció su salida de Coquimbo Unido, donde fue una de las piezas claves del histórico título del club.

A través de redes sociales escribió: "Querida hinchada pirata: Llegó el momento que nuestros caminos se separan otra vez. Solo tengo palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes, por el respeto y cariño que me entregaron a mí y a mi familia".

"Llegamos a Coquimbo siendo tres y nos vamos del puerto con un cuarto pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado", complementó.

Luego, indicó que "lograron que me volviera a enamorar del fútbol", para luego puntualizar que "disfruté los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura".

Finalmente, manifestó que "los dejo hoy, pero la vuelta está cerca. Muy en alto nuestra bandera! Porque somos el mejor campeón de la historia".

Cabe señalar que luego de finalizado su préstamo en Coquimbo Unido, el atacante volverá a Colo-Colo.

Apenas se recupere de la operación de apendicitis a la cual se sometió días atrás, se reintegrará a los trabajos del "Cacique".

