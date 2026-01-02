S. Wanderers confirmó el regreso de Javier "Búfalo" Parraguez para la temporada 2026

Santiago Wanderers anunció el fichaje de Javier Parraguez para esta temporada donde buscarán concretar el anhelado ascenso a Primera División.

El "Búfalo" regresa al elenco "caturro" luego de su paso por el club en la temporada 2016-2017.

El atacante de 36 años llega al equipo de la región de Valparaíso proveniente de Deportes Iquique.

Anteriormente, vistió las camisetas de Colo-Colo, Coquimbo Unido, Cobreloa, además del Sport Recife y ABC en Brasil.

El delantero es el cuarto fichaje de Santiago Wanderers de cara a la temporada 2026, tras las incorporaciones de Marcos Camarda, Pedro Navarro y Martín Villarroel.

"¡Está de vuelta en casa! Tras su exitoso paso por el Decano durante las temporadas 2016 y 2017, seguido por una extensa carrera con escala en Brasil, el Búfalo vuelve a vestir la VERDE ¡Bienvenido Javier Parraguez!", anunció el "Decano" en redes sociales.

