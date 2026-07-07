Universidad de Chile busca otro refuerzo en Racing: Matías Zaracho aparece en carpeta

Universidad de Chile oficializó el lunes la incorporación del delantero argentino Gonzalo Reyna, de 19 años, quien llega a préstamo desde Racing de Avellaneda para reforzar al plantel azul.

Sin embargo, el cuadro estudiantil podría sumar un nuevo refuerzo proveniente del elenco argentino. Según informó el periodista trasandino Ariel Ludeña, la U tendría en carpeta al volante Matías Zaracho, de 28 años, también perteneciente a la Academia.

Eso sí, la operación no sería sencilla para los azules. De acuerdo con el comunicador, Racing no estaría dispuesto a ceder nuevamente a un jugador a préstamo, por lo que solo aceptaría la salida de Zaracho mediante una venta.

En la temporada 2026, el mediocampista ha disputado 20 partidos con Racing de Avellaneda, de los cuales 16 corresponden al Torneo de Apertura argentino y cuatro a la Copa Sudamericana. Además, registra tres goles y una asistencia.

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