Palestino golea a Huachipato y se mete en la pelea por la clasificación a copas internacionales

En una fría noche en el estadio Municipal de La Cisterna, Palestino impuso sus condiciones para remontar y terminar goleando por un holgado 5-1 a Huachipato, resultado que le permitió escalar en la Liga de Primera y meterse de lleno en la pelea por el "Chile 2".

Con lo que fue su derrota ante Universidad de Chile, el cuadro árabe buscaba resarcirse ante su público para así meter presión en la lucha por clasificar a Copa Libertadores. Los "acereros", en tanto, querían dejar atrás la mala racha que los tenía en la medianía de la tabla.

El conjunto árabe fue amplio dominador de las acciones durante la primera mitad y en varias ocasiones se acercó a las barbas del portero Christian Bravo, aunque no estuvo fino en la definición y no le dio mayor trabajo al joven golero del combinado de Talcahuano.

En una acción que no iba acorde al desarrollo del duelo, los pupilos de Jaime García armaron un veloz contragolpe desde el fondo, terminando con un centro rasante de Mario Briceño que Lionel Altamirano solo tuvo que empujar para poner por delante a la visita (39').

Sin embargo, los "baisanos" no tardaron en reaccionar y antes de que el árbitro pitara para enviar a los equipos al descanso, Sebastián Gallegos se animó con un disparo lejano que se desvió ligeramente en un defensa, descolocando completamente al guardameta para emparejar las cifras (45+2').

La escuadra tetracolor salió con todo a afrontar el complemento y dio vuelta el marcador gracias a un frentazo de Ronnie Fernández (47') y apenas tres minutos más tarde, Ian Alegría capturó un rebote dentro del área y amplió las diferencias con un potente remate.

A pesar del duro mazazo recibido, el elenco siderúrgico hizo lo posible por al menos estrechar la distancia en el tanteador, pero no puso en mayores aprietos al golero Sebastián Pérez, quien tuvo una jornada bastante tranquila al margen del gol encajado.

Sobre el final, el dueño de casa aumentó su ventaja en el tanteador con un cabezazo de Francisco Montes (86') y en los descuentos, Gonzalo Tapia sentenció la goleada desde el punto penal (90+6').

Con esta clara victoria, el "Tino Tino" escaló hasta el cuarto lugar de la tabla con 36 puntos, seis por debajo de Universidad de Chile, escolta del líder Colo-Colo (46). Los "metalúrgicos", en cambio, quedaron undécimos con 24 unidades.

Por la fecha 20 del torneo, Huachipato recibirá a Deportes Limache desde las 17:30 horas de este sábado, mientras que Palestino visitará a O'Higgins a partir de las 19:00 del domingo.

FICHA DEL PARTIDO

Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Enzo Roco, Vicente Espinoza, Dilan Zúñiga; Sebastián Gallegos (Nicolás Meza, 90+1'), Dylan Glaby; Jonathan Benítez (Ian Alegría, 35'), Joe Abrigo (Francisco Montes, 76'), César Munder (José Bizama, 90+1'); Ronnie Fernández (Gonzalo Tapia, 76'). (DT: Guillermo Farré)

Huachipato

Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Cristián Toro, Rafael Caroca, Lucas Velásquez; Maicol León (Luciano Arriagada, 71'), Claudio Sepúlveda (Carlos Herrera, 82'), Nicolás Cárcamo (Ezequiel Cañete, 58'); Mario Briceño, Lionel Altamirano, Cris Martínez (Álvaro Abarzúa, 71'). (DT: Jaime García)

Árbitro: Cristian Galaz

Estadio: Municipal de La Cisterna

PURANOTICIA