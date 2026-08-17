San Luis de Quillota derrota a D. Santa Cruz y trepa hasta el tercer lugar de la Liga de Ascenso

San Luis de Quillota venció por un cómodo 2-0 a Deportes Santa Cruz y escaló hasta la parte alta de la Liga de Ascenso, quedando muy cerca del líder Cobreloa.

La escuadra de la región de Valparaíso resolvió el encuentro ante los unionistas en el epílogo del primer tiempo, gracias a las anotaciones de Martín Carreño (43') y Sebastián Parada (45+3').

De esta manera, los "canarios" treparon hasta el tercer lugar con 32 puntos, seis por debajo del puntero de la competición. El conjunto "comerciante", en cambio, se estancó en la penúltima ubicación con 16 unidades, diez más que el colista Rangers.

En un encuentro que se disputó en paralelo, Deportes Copiapó impuso sus términos como dueño de casa en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla y goleó por un expresivo e inapelable 4-0 a Curicó Unido.

Manuel López por duplicado (7' y 14'), Lautaro Palacios (67') y Nozomi Kimura (76') marcaron para el "León de Atacama" ante un cuadro "tortero" que sufrió las expulsiones de Ronald de la Fuente (39') y Cristian Bustamante (72').

Con esta victoria, los atacameños se instalaron en la novena posición con treinta puntos, fuera de zona de playoffs únicamente por diferencia de gol. Por su parte, el elenco maulino se mantuvo 13° con veinte unidades.

En el marco de la próxima fecha, Deportes Copiapó visitará a Deportes Recoleta, Deportes Santa Cruz hará lo propio ante Magallanes, Curicó Unido medirá fuerzas con Unión San Felipe y San Luis de Quillota chocará con Santiago Wanderers, escolta de Cobreloa.

(Imagen: Jordan Moraga | Comunicaciones San Luis de Quillota)

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