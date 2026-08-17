Alejandro Tabilo dice adiós en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati tras caer ante el 11 del mundo

El tenista chileno perdió en sets corridos ante el español Rafael Jodar en la tercera ronda del torneo. Su próximo desafío será el ATP 250 de Winston Salem previo al US Open.
Alejandro Tabilo (29° del ranking ATP) no fue rival para el español Rafael Jodar, número once del mundo, despidiéndose del Masters 1.000 de Cincinnati apenas en tercera ronda y dejando muchas dudas de cara a sus próximos desafíos.
"Jano", quien figuraba como 22° cabeza de serie del certamen, estuvo particularmente errático a lo largo del compromiso con el hispano de 19 años, cayendo por parciales de 2-6 y 1-6 en una hora y 16 minutos de contienda.
Aunque el duelo estaba programado para el tercer turno y se preveía que arrancaría a eso de las 14:00 horas de Chile, la lluvia se hizo presente en la ciudad estadounidense, obligando a suspender y postergar los encuentros anteriores, con lo cual "Ale" salió a escena pasadas las 18:00 horas.
No obstante, la espera pareció mermar las fuerzas del criollo, quien cedió su servicio de entrada en el primer set y volvió a sufrir un quiebre en el quinto juego, con lo cual su rival tomó la delantera en el encuentro con un sólido 6-2.
El nacido en Toronto no levantó cabeza en el segundo capítulo, donde nuevamente perdió su saque en tres oportunidades y le dejó servida la victoria a un Jodar que selló su boleto a la siguiente instancia con un cómodo 6-1.
El próximo desafío de Tabilo será el ATP 250 de Winston Salem. el cual servirá como último examen previo a disputar el US Open, último Grand Slam de la temporada.
PURANOTICIA