Alejandro Tabilo dice adiós en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati tras caer ante el 11 del mundo

Alejandro Tabilo (29° del ranking ATP) no fue rival para el español Rafael Jodar, número once del mundo, despidiéndose del Masters 1.000 de Cincinnati apenas en tercera ronda y dejando muchas dudas de cara a sus próximos desafíos.

"Jano", quien figuraba como 22° cabeza de serie del certamen, estuvo particularmente errático a lo largo del compromiso con el hispano de 19 años, cayendo por parciales de 2-6 y 1-6 en una hora y 16 minutos de contienda.

Aunque el duelo estaba programado para el tercer turno y se preveía que arrancaría a eso de las 14:00 horas de Chile, la lluvia se hizo presente en la ciudad estadounidense, obligando a suspender y postergar los encuentros anteriores, con lo cual "Ale" salió a escena pasadas las 18:00 horas.

No obstante, la espera pareció mermar las fuerzas del criollo, quien cedió su servicio de entrada en el primer set y volvió a sufrir un quiebre en el quinto juego, con lo cual su rival tomó la delantera en el encuentro con un sólido 6-2.

El nacido en Toronto no levantó cabeza en el segundo capítulo, donde nuevamente perdió su saque en tres oportunidades y le dejó servida la victoria a un Jodar que selló su boleto a la siguiente instancia con un cómodo 6-1.

El próximo desafío de Tabilo será el ATP 250 de Winston Salem. el cual servirá como último examen previo a disputar el US Open, último Grand Slam de la temporada.

PURANOTICIA