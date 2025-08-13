Universidad de Chile busca dar el primer golpe a Independiente por octavos de la Sudamericana

Universidad de Chile vuelve a la acción internacional. Este miércoles el cuadro azul recibe a las 20:30 horas a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto estudiantil buscará en la jornada de este miércoles dar el primer golpe de cara a la revancha que se disputará la próxima semana en Argentina.

Para este cotejo, el técnico Gustavo Álvarez solamente realizaría un cambio respecto al equipo que goleó el pasado sábado a Unión Española por el Campeonato Nacional, pues ingresaría Nicolás Ramírez y saldría Marcelo Díaz.

De esa forma, la U formaría con Gabriel Castellón; Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

En tanto, Independiente no llega bien al encuentro, debido a que en las cuatro primeras fechas del torneo trasandino no ha sumado ningún triunfo y registra dos empates y dos derrotas. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina en octavos de final.

En el Rojo serían titulares los chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral, mientras que Pablo Galdames iría a la banca. La oncena del el elenco de Avellaneda sería con Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Cabral; Walter Mazzanti (Diego Tarzia), Matías Abaldo y Santiago Montiel.

