Universidad de Chile asume posible salida de Lucas Assadi y explica dificultades para retenerlo

Si bien Universidad de Chile ha sumado refuerzos para esta temporada 2026, el cuadro azul podría sufrir una sensible baja con la partida de Lucas Assadi, una de las grandes figuras del club, al extranjero.

Y aunque los hinchas han pedido a la dirigencia hacer el esfuerzo y no despotenciar al equipo, Aldo Marín, director de Azul Azul, explicó que es casi imposible retener al volante.

"Cuando un jugador tiene una cláusula de salida, el club que pague esta cláusula de acuerdo con el jugador puede sacarlo", expresó el directivo en su cuenta de X.

"Cuando un jugador no tiene cláusula de salida, si un club está interesado debe negociar con el club dueño del pase, si este club pone un precio al jugador, quien pague este precio lo puede contratar", añadió.

Por último, sostuvo que "no depende de la U si un jugador se queda o se va, nosotros quisiéramos conservar a varios, pero el mercado es así, lo sabemos, lo saben jugadores y agentes".

Consignar que desde TNT Sports aseguraron que la cláusula de Assadi establece que será vendido en 5 millones de dólares el 100% del pase o, en su defecto, 3 millones de la divisa norteamericana por el 50% de la carta.

PURANOTICIA