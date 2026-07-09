Universidad de Chile arriesga sanción tras incumplir norma sobre su indumentaria en Copa Chile

Pese a la victoria de Universidad de Chile sobre Santiago Wanderers en Valparaíso por la Copa Chile, el conjunto azul podría enfrentar una sanción del Tribunal de Disciplina debido a un incumplimiento relacionado con la indumentaria utilizada durante el encuentro.

El hecho quedó consignado en el informe arbitral de Piero Maza, quien advirtió que el elenco estudiantil no utilizó una de las prendas del uniforme que había sido previamente designada por la Gerencia de Ligas.

"El club Universidad de Chile disputó el encuentro utilizando una indumentaria distinta a la designada previamente por la Gerencia de Ligas, al utilizar short blanco en lugar de short azul", detalló el juez en el documento.

El reglamento de la competencia establece la obligación de utilizar el uniforme previamente asignado y contempla sanciones en caso de incumplimiento.

"Será obligación de cada club utilizar el uniforme designado. La no utilización de cualquier parte de la indumentaria informada será sancionada con una multa de hasta 50 UF, según la estimación que realice el Tribunal de Disciplina".

De esta manera, Universidad de Chile deberá esperar la resolución del Tribunal de Disciplina, que determinará si corresponde aplicar una multa por esta infracción. En caso de que se confirme una sanción, el club tendrá la posibilidad de presentar sus descargos.

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