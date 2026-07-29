Diego Valdés estaría dispuesto a renunciar al dinero que le adeuda Vélez Sarsfield para facilitar su llegada a Colo-Colo

A la espera de que Vozinha arribe este jueves para su fichaje, Colo-Colo continúa trabajando para sumar más refuerzos de cara a esta segunda parte de la temporada 2026.

Uno de ellos es Diego Valdés, quien es una de las grandes obsesiones que tiene el técnico Fernando Ortiz, considerando que lo dirigió en su paso por el América de México.

El volante chileno está intentado destrabar su salida de Vélez Sarsfield de Argentina, cuadro que le adeuda tres meses de sueldo.

Y según dio a conocer este miércoles radio ADN, el formado en Audax Italiano estaría dispuesto a renunciar a ese dinero con tal que lo dejen partir al elenco de Macul.

La idea del mediocampsita nacional es destrabar la situación con el conjunto de Liniers para así arribar a Colo-Colo en calidad de jugador libre.

(Imagen: @Velez)

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