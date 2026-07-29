DT de O'Higgins palpita la revancha ante Boca Juniors por Copa Sudamericana: "No es un partido para salir a ver qué pasa"

O'Higgins vivirá este jueves uno de sus partidos más importantes de los últimos años. El cuadro celeste recibirá desde las 20:30 horas a Boca Juniors en el estadio El Teniente de Rancagua, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Este miércoles, el técnico del "Capo de Provincia", Lucas Bovaglio, anticipó la revancha ante el elenco "xeneize", donde buscarán revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera por el partido de ida.

"El grupo está bien, hay una linda energía a la hora de entrenar. Tenemos un par de dudas, pero el equipo está bien y las ganas, el deseo, puede llegar a suplir alguna falencia que podamos tener desde lo físico. Hoy recién pudimos trabajar como nos gusta ante todo lo ocurrido con las lluvias", expresó el DT en conferencia de prensa.

Sobre la clave para intentar remontar la llave, sostuvo: "No hay que hacer el segundo gol antes que el primero. Hay que ir trabajando un partido complejo ante un muy buen rival. Hemos ensayado penales. Si logramos la diferencia necesaria, mejor, pero ya va a ser demasiado complejo ganarlo y veremos si nos alcanza para llegar a otra fase. Vamos a ir a buscar el partido, tratar de ser protagonismo, incomodar a Boca, presionarlos. No es un partido para salir a ver qué pasa, tendremos que hacer el desgaste. Ojalá tengamos la lucidez necesaria".

"Tenemos que repetir la postura, jugar de igual a igual, darle valor a la pelota cuando la tenemos. Me gustaría que no ocurra lo del minuto fatídico en el gol de Boca, fuimos retrocediendo cuando perdimos la pelota y no le dimos batalla al jugador que no debemos dejar pensar, que es Paredes", añadió.

Sobre las críticas en el equipo boquense por la designación del juez Wilmar Roldán, quien impartió justicia en caídas emblemáticas del club, sostuvo: "Es un árbitro que inspira confianza, deja jugar, permite que el juego fluya ante cualquier contacto. Sé que en Boca se han manifestado por tener un historial negativo con él, pero no me genera temor o desconfianza. No pongo en duda su honorabilidad ni su capacidad".

Por último, sobre la inminente partida de una de sus figuras, Martín Sarrafiore, al Atlante de México, Bovaglio comentó: "Mañana será el último partido de Pancho González acá. Sobre lo de Martín, es una posibilidad. Ha sido tan bueno el semestre de este equipo que varios han recibido ofertas y veremos si es su último partido. No tengo certezas, no sé si es una salida asegurada. Estamos buscando un reemplazo para Pancho con tal de no despotenciar al plantel".

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