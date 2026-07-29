Charles Aránguiz acusa suplantación de identidad en TikTok: "Están mandando fotos que no corresponden"

Después de más de un mes fuera, Charles Aránguiz ya está a disposición para volver en Universidad de Chile. Sin embargo, el experimentado volante tiene que lidiar con otro problema.

Es que el bicampeón de América con la Selección chilena denunció a través de su cuenta de Instagram una suplantación de identidad que le están realizando en TikTok.

"Quiero aclararles que esta es mi única cuenta oficial en redes sociales", escribió el "Príncipe" en sus historias, compartiendo un pantallazo del perfil de usuario @charles.20aranguiz que se hace pasar por él.

La cuenta contaba con más de 22 mil seguidores y subía fotos del volante azul durante entrenamientos del conjunto estudiantil, partidos oficiales con el club y hasta con la camiseta de la Roja.

"Hay una cuenta de TikTok haciéndose pasar por mí, escribiéndole a personas y enviando fotos que no corresponden. Quiero dejar en claro que no soy yo", añadió el puentealtino.

Cabe señalar que tras la denuncia de Aránguiz, la cuenta ya no se encuentra activa en la red social.

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