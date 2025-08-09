Universidad de Chile aniquila a Unión Española con la magia de Assadi

Tras la caída ante Cobresal a comienzos de semana (1-0), el mandato para Universidad de Chile era rehabilitarse para no perderle pisada a Coqumbo Unido, el líder del torneo.

Y la tarea la cumplió con creces la U a golear 4-1 a Unión Española en el Nacional, resultado que los rojos se mantengan en zona de descenso con sus 13 puntos.

El partido siempre estuvo del lado de los azules.

Pese a tener algunos minutos al rival complicado con la presión alta e incluso abrir el marcador con un penal ejecutado por Pablo Aránguiz (12’), a Unión Española le costó tener el control de la pelota frente a mediocampistas de buen pie como tienen los azules y por eso es que fuera la U dominadora no sorprendió.



Incluso el empate conseguido por Javier Altamirano (28’) pareció poco para el equipo local para lo que se vio en el primer tiempo. Los rojos pocas veces pudieron pasar la mitad de la cancha ni menos armar una jugada que, al menos, dejara a su delantero referencial, Ignacio Jeraldino, mano a mano con los zagueros de Universidad de Chile.

Curiosamente, al inicio del segundo tiempo, vino esa jugada porque Jeraldino sí quedó con todo el panorama frente al portero Gabriel Castellón, pero alcanzó a ser trabado por Marcelo Díaz.

Fue todo para Unión porque ahí apareció Lucas Assadi y la U comenzó su proceso de demolición que terminó con una goleada tajante que levanta los ánimos no sólo en su objetivo del título nacional (quedó, por ahora, a tres puntos del líder Coquimbo Unido) sino con miras a su encuentro de este miércoles como local ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.



Universidad de Chile (4)

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández, 85’), Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Israel Poblete, Marcelo Díaz (Sebastián Rodríguez, 76’), Charles Aránguiz (Nicolás Ramírez, 85’); Javier Altamirano, Lucas Assadi (Leandro Fernández, 85’); Lucas di Yorio (Rodrigo Contreras, 76’). DT: Gustavo Álvarez.

Unión Española (1)

Martín Parra; Sebastián Pereira, Valentín Vidal, Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Gonzalo Castellani, Matías Marín (Agustín Nadruz, 46’), Gabriel Norambuena (Renato Huerta, 64’); Pablo Aránguiz (Bryan Carvallo, 85’), Ignacio Jeraldino y Ariel Uribe (Brayan Véjar, 85’). DT: Miguel Ramírez.

Liga de Primera (Fecha 19).

Estadio Nacional.

Goles: Pablo Aránguiz (UE, 12’) de penal, Javier Altamirano (U, 28’), Lucas di Yorio (U, 55’), Lucas Assadi (U, 77’) y Rodrigo Contreras (U, 83’).

Árbitro: Diego Flores.

Público: 34.949 personas.

