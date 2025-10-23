Universidad de Chile afrontará uno de sus partidos más importantes de la temporada en semis de la Sudamericana

Universidad de Chile afronta uno de sus partidos más importantes de la temporada. El cuadro azul recibe a Lanús este viernes, a las 19:00 horas en el Estadio Nacional, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El conjunto estudiantil viene de eliminar a Alianza Lima en cuartos de final y no podrá contar público con su hinchada, debido al castigo por los incidentes ante Independiente en Avellaneda,

Para este cotejo, el técnico de los laicos, Gustavo Álvarez tiene una baja confirmada, que es la de Nicolás Fernández. Con ese panorama, la probable formación sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

En tanto, Lanús llega en buen momento. En cuartos eliminó a Fluminense de Brasil, y sumando todas las competencias, no pierde hace ocho partidos.

Además, al elenco granate lo dirige un viejo conocido de la U: Mauricio Pellegrino, quien dirigió a los azules durante la temporada 2023.

El equipo argentino formaría con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

PURANOTICIA