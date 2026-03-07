Ben Brereton anota y lidera triunfo de Derby en la Championship

El delantero chileno Ben Brereton volvió a destacar en la Championship inglesa, al marcar uno de los goles en la victoria de Derby County por 2-1 frente a Sheffield Wednesday.

El atacante nacional fue titular, disputó todo el encuentro y además recibió una tarjeta amarilla, mostrando nuevamente su protagonismo en el ataque del equipo inglés.

El primer golpe del encuentro llegó temprano, cuando Brereton abrió el marcador a los 11 minutos, iniciando la ruta del triunfo para el conjunto local.

Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que Jerry Yates logró empatar para Sheffield Wednesday a los 17 minutos, devolviendo la paridad al partido.

Antes del descanso, Derby volvió a adelantarse gracias a un gol de Matthew Clarke a los 45 minutos, resultado que finalmente se mantuvo hasta el final del compromiso.

Con esta victoria, Derby County alcanzó los 54 puntos y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla, manteniéndose en la pelea por los puestos de playoffs que otorgan el ascenso a la Premier League.

