Universidad de Chile abre la inédita Copa de la Liga: ANFP revela fixture

La ANFP anunció el calendario de la Copa de la Liga 2026, certamen que se incorpora al calendario oficial para fortalecer la competencia local.

El partido inaugural será el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, programado para el viernes 20 de marzo en el Estadio Nacional.

La primera fecha incluirá duelos atractivos como Colo Colo frente a Coquimbo Unido y Universidad Católica contra Universidad de Concepción, que prometen protagonismo.

El torneo contará con 16 equipos organizados en grupos de cuatro, lo que garantiza una fase inicial breve y altamente competitiva.

Solo los líderes de cada zona avanzarán a semifinales, aumentando la presión por sumar puntos desde el inicio.

El campeón obtendrá un boleto a la Copa Libertadores, lo que eleva el interés deportivo del certamen.

PURANOTICIA