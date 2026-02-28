“Fue muy notorio”: Patricio Rubio critica duramente al juez tras derrota hispana

Tras la caída de Unión Española ante Deportes Recoleta, Patricio Rubio no ocultó su molestia por el desempeño arbitral.

El delantero apuntó contra Nicolás Pozo, acusando que omitió un penal evidente por mano en el área.

“No me gusta hablar del árbitro, pero hoy fue muy notorio”, sostuvo el experimentado atacante.

Rubio insistió en que la jugada condicionó el encuentro y aseguró que ya es la tercera vez que no les cobran un penal ante el mismo rival.

El capitán reconoció que el equipo no hizo su mejor presentación, pero enfatizó que el arbitraje influyó en el resultado.

El goleador concluyó que deben enfocarse en mejorar, ya que la categoría es competitiva y no hay rivales fáciles.

PURANOTICIA