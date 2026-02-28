Matías Sepúlveda sueña con la Roja tras título continental con Lanús

El mediocampista chileno Matías Sepúlveda vive un gran presente en Lanús, donde logró consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer al poderoso Flamengo en el estadio Maracaná.

El volante destacó que la obtención del título era uno de los objetivos desde su llegada y valoró el trabajo colectivo y la humildad del plantel, claves para alcanzar el logro internacional.

Sepúlveda resaltó su rápida adaptación al club argentino, subrayando que el buen recibimiento del grupo facilitó su rendimiento dentro de la cancha.

El jugador también valoró la confianza del técnico Mauricio Pellegrino, señalando que el respaldo del cuerpo técnico y del club ha sido fundamental para su crecimiento.

Además, recordó el aporte del exentrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien lo ayudó a mejorar su polifuncionalidad y disciplina táctica.

Sobre la posibilidad de regresar a la Selección chilena, el volante fue claro: su convocatoria dependerá de su rendimiento, aunque aseguró que vestir la camiseta de la Roja sigue siendo un orgullo y una meta vigente.

PURANOTICIA